Fenerbahçe, Metecan Birsen'le vedalaştı
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve iki farklı dönemde sarı-lacivertli formayı giyen Metecan Birsen ile yollar ayrıldı.
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Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda Metecan Birsen ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yıllarında formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Metecan Birsen ile yollarımız ayrılmıştır." ifadesi kullanıldı.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Sarı-lacivertli ekipte 1 Avrupa Ligi, 5 Basketbol Süper Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadığı belirtilen 31 yaşındaki basketbolcuya, verdiği emekler dolayısıyla teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)