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Fenerbahçe, Metecan Birsen'le vedalaştı

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve iki farklı dönemde sarı-lacivertli formayı giyen Metecan Birsen ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe, Metecan Birsen'le vedalaştı
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Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda Metecan Birsen ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yıllarında formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Metecan Birsen ile yollarımız ayrılmıştır." ifadesi kullanıldı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sarı-lacivertli ekipte 1 Avrupa Ligi, 5 Basketbol Süper Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadığı belirtilen 31 yaşındaki basketbolcuya, verdiği emekler dolayısıyla teşekkür edilerek  kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)