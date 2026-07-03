Fenerbahçe, Nathan Ake transferini açıkladı!

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sarı-lacivertliler Vedat Muriç ve genç Amara Diouf'tan sonra bir transferi daha bitirdi...

Buna göre Fenerbahçe, Manchester City'de forma giyen Nathan Ake'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Transfer Bilgilendirmesi



Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.



2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Ayrıntılar gelecek...