Fenerbahçe, Nathan Ake'yi listesine aldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, sol stopere takviye yapmayı planlıyor.

Jayden Oosterwolde’nin takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken, yerine gelecek adaylar netleşmeye başladı.

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, geçtiğimiz haftalarda Kim Min Jae ve Malang Sarr’ın şartlarını araştırdı.

Yönetim, transfer edilecek santrforların olası maliyetlerini düşünerek 2 futbolcuyla ilgili resmi adım atmama kararı aldı.

AKE LİSTEDE ÖN PLANDA

TRT Spor'un haberine göre; listede ön plana çıkan isim Nathan Ake oldu.

Manchester City’den oyuncu hakkında bilgi alan sarı-lacivertliler, kararını kısa süre içinde verecek.

CITY'NİN BEKLENTİSİ

İngiliz ekibi, deneyimli stoper için 8 milyon euro bonservis talep ediyor.

Nathan Ake ise Fenerbahçe’ye transfer olması halinde yıllık 6 milyon euro kazanmak istediğini yönetime bildirdi.

6 SEZONDUR CITY'DE OYNUYOR

Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele eden tecrübeli futbolcu, 6 sezondur Manchester City'de görev yapıyor.

City formasıyla 177 maça çıkan Ake, 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Şampiyonluğu da bulunan deneyimli oyuncu, geleceğiyle ilgili kararı henüz vermedi.

31 yaşındaki stoperin Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.