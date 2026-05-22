Fenerbahçe, Olympiakos'a mağlup oldu

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de şampiyon belli oluyor.

Georgios Bartzokas'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Olympiakos ile Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

KAZANAN OLYMPIAKOS

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Arena’da oynanan EuroLeague Final-Four yarı final maçında kazanan Olympiakos oldu.

Rakibine 79-61'lik skorla mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe organizasyona veda etti. Olympiakos ise adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

Yunan ekibi mücadeleye 12-0’lık seriyle başladı.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler farkı eritmeye çalışsa da ilk yarı Olympiakos’un 33-24 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da 11-0’lık seriyle başlayan Georgios Bartzokas’ın öğrencileri, skoru 44-24’e getirdi.

Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius’un müdahalelerinin ardından üçüncü çeyrekte 15-4’lük seri yakalasa da son periyoda 56-41 geride girdi.

Final periyodunda da farkı kapatamayan sarı-lacivertliler, Olympiakos’a 79-61 mağlup olarak kupaya veda etti.

FENERBAHÇE, 4. KEZ YARI FİNALDE ELENDİ

Tarihinde 8. kez Final-Four’da mücadele eden Fenerbahçe, 4. kez yarı final aşamasında elendi.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Olympiakos, Valencia - Real Madrid yarı finalinin galibiyle Pazar günü TSİ 21.00’da karşılaşacak.

Geçtiğimiz yaz alınan kararın arından üçüncülük maçı oynanmayacak.