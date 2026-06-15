Fenerbahçe, pota derbisinde Beşiktaş'a şans tanımadı

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Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında heyecan yaşandı.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-68'lik skorla ev sahibi sarı-lacivertliler oldu.

FENERBAHÇE, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Derbiye etkili başlayan Beşiktaş, 4. dakikada 8-2'lik üstünlük yakaladı.

Savunmasını sertleştiren ve Horton-Tucker'ın sayılarıyla toparlanan Fenerbahçe, Melli'nin dış atışıyla 5. dakikada öne geçti: 9-8.

Üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye çalışan siyah-beyazlılar karşısında boyalı alanı iyi kullanarak üst üste basketler bulan sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğe istekli başlayan Fenerbahçe, Tarık Biberovic ile Melli'nin kazandırdığı sayılarla 12. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 30-20.

Periyodun kalan bölümünde hücumda yüksek yüzdeli atışlar bulmaya devam eden ve farkı 14'e kadar çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-37 üstün girdi.

FARK AÇILDI

Üçüncü çeyrekte kontrolü iyice eline geçiren Fenerbahçe, farkı 21'e kadar çıkardı periyodu 72-51 önde bitirdi.

SERİ 1-1'E GELDİ

Dördüncü ve son periyotta rahat oyun sergileyerek farkı açan sarı-lacivertli takım, derbiyi 93-68 kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

ÜÇ GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü müsabakası, 17 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

JASIKEVICIUS İHRAÇ EDİLDİ

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ilk periyotta ihraç edildi.

Litvanyalı çalıştırıcı, hakeme itirazları nedeniyle 4. dakikada ilk teknik faulünü aldı.

Jasikevicius, 9. dakikada bir pozisyondan sonra maçın birinci hakemi Emin Moğulkoç ile yaşadığı diyaloğun ardından ikinci teknik faulü alarak diskalifiye oldu.

JONAH MATHEWS MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Jonah Mathews, ikinci çeyrekte sakatlık yaşadı.

Mathews, mücadelenin 17. dakikasında saha kenarına geldi. Aşil tendonundan sakatlanan 28 yaşındaki basketbolcu, maça devam edemedi ve "kopma" şüphesiyle hastaneye götürüldü.

BAŞKANLAR BİR ARADA

Derbiyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yan yana izledi.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe: Hall 4, Horton-Tucker 16, Tarık Biberovic 10, Melli 12, Birch 5, Metecan Birsen, Baldwin 17, De Colo 4, Onuralp Bitim 11, Jantunen 11, Melih Mahmutoğlu 3, Emre Ekşioğlu

Beşiktaş: Mathews 8, Doston 7, Thomas 7, Anthony Brown 17, Sertaç Şanlı 9, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 2, Morgan 2, Canberk Kuş, Vitto Brown 12, Ata Özbek

1. Periyot: 23-18

Devre: 50-37

3. Periyot: 72-51

Beş faulle çıkanlar: 37.05 Metecan Birsen (Fenerbahçe), 39.04 Vitto Brown (Beşiktaş)