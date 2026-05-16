Fenerbahçe, Serhou Guirassy ile anlaştı

Süper Lig'de sezonu 2. olarak tamamlayan Fenerbahçe'de transfer gündemine damga vuracak bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin, yıldız golcü Serhou Guirassy ile bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

SARAN, ANLAŞMA SAĞLADI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Borussia Dortmund forması giyen Guirassy ile bizzat görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların oyuncunun şartları konusunda prensipte ortak noktada buluştuğu aktarıldı.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Haberde Guirassy'nin temsilcisinin, Borussia Dortmund'un bonservis konusunda kolaylık sağlayabileceğini Sadettin Saran'a ilettiği belirtildi.

Alman devi, Guirassy için 25 milyon euro bonservis bekliyor.

YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK

Öte yandan transfer sürecindeki nihai kararın Fenerbahçe'de göreve gelecek yeni yönetim tarafından verileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

2024 yazında Stuttgart'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Guirassy, bu sezon çıktığı 44 resmi maçta 20 gol kaydetti.

40 milyon euro piyasa değerine sahip 30 yaşındaki Malili futbolcunun Dortmund ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.