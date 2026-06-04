Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulüp efsanesi Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
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Fenerbahçe, Futbol Akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan Tuncay Şanlı'nın görevinden ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.
AYRILIK AÇIKLANDI
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'ya kulübe verdiği katkılar nedeniyle teşekkür ederken, kariyerinin devamında başarı dileklerini iletti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi