Fenerbahçe ve Galatasaray'a Vedat Muriç transferinde dev rakip

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından takımların transfer çalışmaları başladı.

Bu doğrultuda ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın forvet bölgesi için aynı oyuncuya yöneldiği ileri sürülmüştü.

Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Vedat Muriç için futbol dünyasında büyük ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

BARCELONA'NIN GÜNDEMİNDE

Fichajes'in paylaştığı bilgilere göre; Robert Lewandowski’nin ardından forvet hattında güçlü bir yapılanmaya gitmek isteyen LaLiga devi Barcelona, radarına Vedat Muriç'i aldı.

Katalan ekibinin, 1.94 boyundaki deneyimli santrforun İspanya Ligi'ni yakından tanıması, ceza sahası içindeki fiziksel üstünlüğü ve hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

MALLORCA SATMAYA SICAK BAKIYOR

Haberde, LaLiga'ya veda eden Mallorca'nın, kulüp ekonomisini rahatlatmak adına Muriç'in ayrılığına onay vermesinin beklendiği aktarıldı.

Barcelona'nın bu transfer için yaklaşık 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve 32 yaşındaki golcüye 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

MBAPPE'NİN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriç, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Kosovalı futbolcu, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giymişti.