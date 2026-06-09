Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinde mutlu sona çok yakın

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Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda Hakan Safi ile Aziz Yıldırım, başkanlık için yarıştı.

Geçerli 27 bin 172 oyun 17 bin 245’ini alan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi.

Hakan Safi ise 9 bin 927 oy aldı.

SANTRAFOR TRANSFERİ YOLDA

Başkanlık yarışı sırasında teknik direktörlük konusunda henüz karar vermediği belirten Yıldırım, iki santrafor transferi konusunda söz vermişti.

Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Yıldırım, bu konuda ilk adımını attı.

VEDAT MURİÇ FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertlilerin, Kosovalı golcü Vedat Muriç'in transferi konusunda 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriç’nin bonservis bedelini 3 yıl içinde taksitler halinde ödeyecek.

Transfer görüşmelerinde ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de sözleşmeye eklendiği belirtildi.

İSTANBUL’A GELMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin transfer sürecinde önemli mesafe aldığı Vedat Muriqi’nin, bir hafta içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması ve transferin kulüp tarafından duyurulması planlanıyor.

GÖSTERDİĞİ PERFORMANS BEĞENİLMİŞTİ

Vedat Muriqi, daha önce 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve gösterdiği performans ile taraftarların beğenisini toplamıştı.

Fizik gücü, hava toplarındaki etkisi ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken Muriqi, Fenerbahçe’deki başarılı sezonunun ardından İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’ya transfer olmuştu.

Lazio macerasının ardından İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca’da forma giyen Muriqi, kariyerine Avrupa’da devam etti.