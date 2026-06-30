Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmasıyla başladı.
İDMANDAN NOTLAR
Ardından sahaya çıkan oyuncular, ısınmanın ardında gruplar halinde top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Vedat Muriqi katılmazken, Anderson Talisca ve Marco Asensio, kademeli olarak takımla çalıştı.
Archie Brown ile Cengiz Ünder ise kendilerine uygulanan program dahilinde salon çalışması gerçekleştirdi.
ÇİFT İDMAN YAPILACAK
Fenerbahçe, yarın yapacağı çift idmanla ilk etap kamp çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)