Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor.
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Futbolcuların 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)