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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor.

AA AA
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Futbolcuların 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)