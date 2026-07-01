Fenerbahçe'de 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda vedalar üst üste açıklandı.

Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, 7 futbolcuyla yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DE 7 VEDA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması kapsamında Zoe Van Eynde, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karyna Alkhovik ve Olga Massombo ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.