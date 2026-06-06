Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran ibra edildi

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Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, eski başkan Ali Koç ve mevcut başkan Sadettin Saran dönemleri için idari ve mali ibra oylaması gerçekleştirildi.

Chobani Stadı’nda yapılan genel kurulda, Şekip Mosturoğlu’nun Genel Kurul Başkanlık Divanı’na seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

Eski başkan Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki faaliyet raporlarını eski yönetici Burak Kızılhan okudu.

HEM SARAN HEM KOÇ İBRA EDİLDİ

Sadettin Saran dönemine ilişkin 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki raporlar ise kulüp genel sekreteri Orhan Demirel tarafından genel kurul üyelerine aktarıldı.

Raporların okunmasının ardından genel kurul üyeleri ibra oylamasına geçti. Yapılan oylamada Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.