Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım dönemi: Sahada, potada ve filede kaç kupa kaldırdı

Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylık açıklaması gündemi alevlendirdi.

20 yıllık başkanlığı süresince Alex de Souza, Roberto Carlos ve Anelka gibi dünya yıldızlarını Kadıköy’e getiren, Obradovic ile Avrupa basketbolunun zirvesine çıkan Yıldırım, şimdi bu başarıları daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Peki, Yıldırım’ın önceki döneminde Fenerbahçe kaç kupa kazandı, hangi ilklere imza attı?

AZİZ YILDIRIM'IN FENERBAHÇE'DEKİ BAŞARILARI

20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, futbol branşında Türkiye’nin en önemli kupalarını 13 kez havaya kaldırdı:

6 Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 1 Atatürk Kupası.

BASKETBOLDA AVRUPA’NIN ZİRVESİ

Yıldırım dönemi, Türk basketbol tarihinin en büyük kulüp başarısına ev sahipliği yaptı. Zeljko Obradovic liderliğinde kurulan dev kadro ile 1 EuroLeague şampiyonluğu kazanılırken, yerel ligde de 7 kez Türkiye lig şampiyonluğu sevinci yaşandı.

VOLEYBOLDA DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUKLARI

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım yönetiminde voleybol branşında dünyayı dize getirdi. Özellikle kadın voleybol takımı ile çıtayı en üste taşıyan yönetim, şu tarihi başarıları kulübe kazandırdı:

Kulüpler Dünya Şampiyonluğu

CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu