Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a 'başkan ol' baskısı var

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada camiaya verilen söz doğrultusunda 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirileceğini camianın bilgisine sunduğunu açıklamıştı.

Mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası adaylar çalışmalarına başlarken, ismi en kuvvetli olarak gündeme düşen Mehmet Ali Aydınlar bugün itibarıyla aday olmayacağını duyurdu.

İKİ ADAY VAR

Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin adaylığını açıkladığı seçim öncesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yarışmama kararı almıştı.

KARAR ALACAK

Yaklaşan seçim öncesinde eski başkanlardan Aziz Yıldırım'a aday olması konusunda sarı-lacivertli camiadan baskı var.

Aziz Yıldırım da kurmaylarıyla toplantı yaparak, iki gün içerisinde bir karar alacağı ve bu kararı basına açıklayacağı öğrenildi.