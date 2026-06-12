Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın da parmağı sarılı görüldü

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılan seçimde, Aziz Yıldırım başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından eski başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın parmağının sarılı olduğu görüldü.

İŞARET PARMAĞINDAKİ BANDAJ DİKKAT ÇEKTİ

Seçim sürecinin ardından kamuoyuna yansıyan görüntülerde, Yıldırım’ın işaret parmağındaki bandaj dikkat çekti.

Öte yandan benzer görüntüler, daha önceki seçim dönemlerinde de gündeme gelmişti.

Ali Koç’un başkan seçildiği kongre sonrasında ve başkan adayı Sadettin Saran’ın seçim süreçlerinde çekilen bazı fotoğraflarında da parmaklarının sarılı olduğu görülmüştü.

BENZER GÖRÜNTÜ KOÇ VE SARAN'DA DA VARDI

Parmaklardaki bandajların nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken söz konusu görüntüler, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

Öte yandan 1998 yılında yapılan seçimde Aziz Yıldırım ilk kez başkan seçildiğinde de parmağında yara bandı vardı.