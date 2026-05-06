Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan isimler netleşiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'a karşı aldığı mağlubiyetle ağır yara alan Fenerbahçe'de, camia rota değişikliği için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Alınan seçim kararıyla birlikte sarı-lacivertli camiada kulisler hareketlendi...

Başkan adaylığı konusunda beklenen hamle, efsane başkan Aziz Yıldırım'dan geldi.

SON ADAY AZİZ YILDIRIM OLDU

Daha önce adaylığı konuşulan ancak bugün yaptığı açıklamayla yarıştan çekildiğini duyuran Mehmet Ali Aydınlar'ın kararının ardından Aziz Yıldırım, resmen adaylığını ilan ederek seçim yarışındaki yerini aldı.

Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması beklenen genel kurul öncesinde aday listeleri de netleşmeye başladı.

DİĞER İSİMLER HAKAN SAFİ VE BARIŞ GÖKTÜRK

Seçimde "yıldız transfer" vaatleriyle gündeme gelen Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün, Aziz Yıldırım lehine hareket edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Mehmet Ali Aydınlar’ın çekilmesiyle dengelerin değiştiği Fenerbahçe’de, Aziz Yıldırım’ın resmiyete kavuşan adaylığı seçim heyecanını doruğa çıkarmış durumda.

İşte şu ana kadar Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan isimler...

-Aziz Yıldırım

-Hakan Safi

-Barış Göktürk