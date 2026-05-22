Fenerbahçe'de Dorgeles Nene operasyon geçirdi

Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene bıçak altına yattı...

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, Dorgeles Nene'nin planlı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

"SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTE"

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“"Futbolcumuz Dorgeles Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir. Dorgeles Nene’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde takımımıza dönmesini temenni ediyoruz"”