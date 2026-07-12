Fenerbahçe'de Ederson kararı: Aziz Yıldırım'la görüşecek!

Fenerbahçe'de kaleci konusunu Başkan Aziz Yıldırım çözecek.

Ayrılmayı planlayan Ederson ile yüz yüze bir görüşme yapacak olan Yıldırım, buradan çıkacak sonuca göre planlama yapacak.

Brezilya basınına göre Ederson'un Türkiye'den ayrılmak istediği, çeşitli tekliflerin bulunduğu ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞECEK

Ederson'un adı son dönemde Benfica ile anılırken, Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinden taliplerinin bulunduğu dile getirildi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın, Ederson ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği dile getirildi. İkili arasındaki görüşmede Yıldırım, Ederson'dan kalmasını isteyecek.

Buna rağmen Sambacı, gitme konusunda ısrarcı olursa Fenerbahçe Yönetimi, transfer planlamasına kaleciyi de alacak.

GİTMEK İSTERSE YENİ KALECİ ALINACAK

Sarı-lacivertli teknik heyet, yeni sezon planlamasında, Ederson'u takımın değişmez isimlerinden biri olarak görüyor.

Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alan Ederson, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından 10 günlük izne ayrıldı.

Başarılı kalecinin, Fenerbahçe'nin Avusturya kampının sonrasında takıma katılabileceği ifade edildi.