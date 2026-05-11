Fenerbahçe'de Ederson Körfez yolcusu

Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak isimlerin başında kaleci Ederson geliyor.

Brezilyalı kaleci, Rizespor maçının son dakikasında yediği hatalı gol ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla tepkilerin odağındaki isim haline geldi.

SUUDİ EKİBİ AL NASSR PEŞİNDE

Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nın kalesini koruyacak tecrübeli eldivenle Suudi Arabistan Ligi takımı Al Nassr yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin transferden istediği bonservisin 25 milyon euro olduğu belirtildi.

'DEVRE ARASINDA DA İSTENDİ' İDDİASI

Al Nassr'ın, Brezilyalı kalecinin 11 milyon euroluk maaşında indirime gitmesi durumunda girişimlerini hızlandıracağı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Suudi Arabistan basınına göre, geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Al-Nassr, Ederson için Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı.