Fenerbahçe'de Edson Alvarez'e tepki

Yaşadığı ciddi sakatlık ve ameliyat sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Meksikalı orta saha Edson Alvarez formasına kavuştu.

2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Meksikalı ön libero, 3 ay sonra Başakşehir maçıyla takıma döndü.

3 AY SONRA DÖNDÜ: PROTESTOYLA KARŞILAŞTI

Alvarez, antrenman eksiği nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı ve karşılaşmanın son anlarında Fred yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, oyuna girdiği sırada ve topla buluştuğu sırada ıslıklarla Edson Alvarez'e tepki gösterdi.

İşte o anlar...