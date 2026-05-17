Fenerbahçe'de Emre Mor dönemi sona erdi
Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Emre Mor, sezon boyunca forma şansı bulamadığı sarı-lacivertli takıma veda etti. İstanbul’dan ayrılan tecrübeli oyuncunun Kopenhag’a gittiği öğrenildi.
Fenerbahçe’de uzun süredir forma şansı bulamayan Emre Mor’un, sarı-lacivertli macerası sona erdi.
2022 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor’un sözleşmesi sezon sonunda tamamlandı.
Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrıldı.
SADECE FENERBAHÇE'DEN DEĞİL İSTANBUL'DAN DA AYRILDI
Emre Mor’un yalnızca Fenerbahçe’den değil, İstanbul’dan da ayrıldığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a gittiği ifade edildi.
Bu sezon lisansı çıkarılmayan Emre Mor, resmi maçlarda forma şansı bulamadı.
2 YILDIR RESMİ MAÇA ÇIKMADI
Yıldız futbolcu, sezon boyunca yalnızca bireysel antrenman yaptı.
Emre Mor, son resmi maçına 4 Mayıs 2024 tarihinde çıkmıştı. Milli futbolcu, uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.
