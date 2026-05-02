Fenerbahçe'de Emre Mor'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de kontratı sezon sonu sona erecek Emre Mor, kendisine kulüp aramaya devam ediyor.

Yetenekli futbolcu hakkında son olarak Süper Lig ekibinin radarında olduğu iddiası ortaya atıldı.

Son olarak geçen sezon Eyüpspor forması giyen Emre Mor, daha sonra Fenerbahçe'de de kadro dışı bırakıldı.

Bireysel olarak çalışmalarına devam eden Mor, ara transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşamadı ve sezon sonunu bekledi.

Bu sezon lisansı çıkarılmayan ve resmi maçlarda forma şansı bulamayan oyuncunun yalnızca antrenmanlara katıldı.

KOCAELİSPOR RADARINA ALDI

Kocaeli yerel basınının duyurduğu haberlere göre, Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Emre Mor'u gündeme aldı.

Teknik direktör Selçuk İnan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan kulüp, kadro yapılanmasını genç teknik adama emanet etti.

Sezon sonunda birçok oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle iç transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor yönetimi, dış transfer için de girişimlere başladı.

Takımın yeni sezon kadrosunun büyük ölçüde yeniden şekillendirilmesi bekleniyor.

BONSERVİS ÖDEMEYECEK

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitecek olması sebebiyle transferi bonservis bedeli ödemeyecek olan Körfez ekibi, bu olay sonrası iştahı daha kabardı.

Selçuk İnan ile birlikte yeniden eski formunu kazanmak isteyen Emre Mor'un da yeşil siyahlı ekibe sıcak baktığı iddia edildi.

SON RESMİ MAÇINI 2024'TE ÇIKTI

Fenerbahçe'de yıllık yaklaşık 1,8 milyon euro kazandığı belirtilen Emre Mor'un, olası bir transferde ücret indirimi yapmasının beklendiği aktarıldı.

28 yaşındaki futbolcunun son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyememesi ise transferde belirsizlik yaratan unsurlar arasında gösterilirken Emre Mor son resmi maçına 4 Mayıs 2024 tarihinde çıktı.