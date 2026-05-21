Fenerbahçe'de hedef üst üste Euroleague şampiyonluğu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek Euroleague Final Four'da yer alacak.

Sarı-lacivertliler, 2017 ve 2025 yıllarında kazandığı kupayı tekrar müzesine götürmek için mücadele edecek.

Kanarya, yarın TSİ 18.00'de Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

SEZONU 4. TAMAMLADI

Fenerbahçe, Euroleague'de normal sezonda 38 maçta 24 galibiyet ve 14 yenilgi aldı.

Sezon içerisinde ocak-mart ayları içerisinde 9 maçlık galibiyet serisi de elde eden sarı-lacivertliler, sezonun son bölümünde üst üste mağlubiyetler aldı.

Jasikevicius'un öğrencileri, iç sahada ise 14 kez parkeden galip ayrılırken, sezonu da 4. sırada tamamladı.

8. KEZ FİNAL FOUR'DA

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 8. kez bu organizasyonda boy gösterecek.

2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne alan Kanarya, daha sonra ise 2024 Berlin, 2025'te Abu Dabi'deki Final Four'da da mücadele etti.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde kupayı kazanırken, geçtiğimiz yıl da ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Final Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor.

JASIKEVICIUS 7. KEZ YER ALACAK

Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlileri üst üste 3 sezonda Final Four'a taşıdı. Jasikevicius, Kanarya ile 2024 yılında yarı finalde Panathinaikos'a kaybederken, geçtiğimiz sezon ise şampiyonluk yaşadı.

Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı başantenör, antrenörlük kariyerinde de 7. kez Final Four'da mücadele edecek.

Barcelona ile birer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı.

39. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların 19'unda sarı-lacivertliler parkeden galip ayrılırken, Yunan takımı da 19 defa kazandı. İki takım arasında normal sezonda oynanan müsabakalarda taraflar 1'er galibiyet elde etti.

İki ekip Final Four'da ise bugüne kadar 2 kez rakip oldu.

2017'de İstanbul'un ev sahipliğindeki finalde Fenerbahçe, Olympiakos'u geçerek ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. 2024 yılında ise üçüncülük maçında Yunan ekibi kazandı.