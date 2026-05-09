Fenerbahçe'de Jan Oblak sesleri!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını seçecek.

Seçime gidecek Fenerbahçe'de kadro önemli ölçüde şekillenecek. Söz konusu değişimlerden birinin de kale bölgesinde olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Ederson'la yollarını ayırması halinde rotayı İspanya'ya çevirecek.

İLK ADAY OBLAK

Fichajes'in haberine göre sarı-lacivertlilerde başkan adaylarının kaleci bölgesi için en önemli adayı Jan Oblak.

Önümüzdeki hafta içinde İspanya'ya çıkarma yapılacak ve Oblak için resmi temaslar başlayacak.

FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER KOLAY DEĞİL

Uzun yıllardır İspanyol devinin formasını giyen 33 yaşındaki kaleci için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak.

Ancak bu transfer, Fenerbahçe için o kadar kolay değil.

Manuel Neuer'in yerine kaleci bakan Bayern Münih ile İtalya Serie A'yı şampiyon tamamlayan Inter de Sloven kaleciyle ilgileniyor.

Fakat iki kulüp de Oblak'ın Atletico'dan aldığı maaşı vermeye sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'nin Oblak'a aynı maaşı teklif ederek, transferde öne geçmek istediği belirtildi.

ATLETICO MADRID'DE YENİ YAPILANMA

İspanyol ekibinin yeni bir yapılanmaya girmeyi planlaması da bu ayrılığı makul kılıyor.

Sloven kalecinin kendisine iyi bir proje sunulması halinde Fenerbahçe forması giyebileceği ifade edildi.

41 MAÇTA OYNADI

2014'te Benfica'dan 16 milyon euroya transfer edilen Jan Oblak, 12 sezondur Atletico Madrid'in formasını giyiyor.

Bu sezon ise İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev aldı.