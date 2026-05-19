Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu kariyer sezonunu geçirdi

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk yılında kariyerinin en verimli dönemini geçirdi.

Sarı-lacivertlilerin kaotik geçen sezonunda performansıyla zaman zaman eleştirilen milli futbolcu, buna rağmen istatistikleriyle öne çıktı.

15 GOL 10 ASİSTLE OYNADI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 gol attı ve 10 asist yaptı.

Toplamda 25 gole doğrudan katkı sağlayan deneyimli oyuncu, Süper Lig kariyerindeki en yüksek istatistiğe ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu, daha önce Galatasaray formasıyla 2022-2023 sezonunda 10 gol ve 13 asistlik performans sergileyerek 23 gole katkı vermişti.

KARİYERİNDEKİ EN YÜKSEK İSTATİSTİĞE ULAŞTI

Milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda ise 15 gol ve 8 asistle yine 23 gol katkısına ulaşmıştı.

Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 25 gole doğrudan katkı veren Kerem Aktürkoğlu, böylece Süper Lig kariyerindeki en verimli sezonunu geride bıraktı.