Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'ya ülkesinden talip çıktı

Fenerbahçe’de geleceği merak konusu olan Rodrigo Becao'nun transfer durumuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dönemde Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, ülkesinin kulüplerinin radarına girdi.

2 BREZİLYA KULÜBÜ TAKİBE ALDI

Internacional'in yanı sıra Fluminense de tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ediyor.

Gelecek sezon planlamasını yapan sarı-lacivertlilerde, tecrübeli savunmacı için Brezilya’dan ciddi teklifler olduğu ve ismi açıklanmayan bir takımın 7 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Avrupa kariyerinde CSKA Moskova, Udinese ve Fenerbahçe'nin formasını terleten 29 yaşındaki stoperin de yeniden ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Becao’nun takımdaki geleceğine dair son kararı kulübün yeni yönetimi ve teknik heyeti verecek.

Sarı-lacivertli kurmayların, oyuncu için gelecek cazip bir bonservis teklifini değerlendirmeye alması ve transfere onay vermesi bekleniyor.