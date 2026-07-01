Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor: Tempo düşürülecek!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için iki ön eleme bir de play-off turu oynamak zorunda olan Fenerbahçe, ligde mesaiye en erken başlayan takımlardan birisi oldu.

Başkanlık seçimi ve hoca bilmecesinin çözülmesinin ardından sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile birlikte soluğu Topuk Yaylası'nda aldı.

Ancak daha ilk günlerden itibaren üst üste gelen sakatlıklar, sarı-lacivertli takımda alarm zillerinin çalmasını sağladı.

SAKATLIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Talisca, Becao ve son olarak da Muriç'in sakatlanması, sezona günde çift idmanla hazırlanan Kanarya'da 'aşırı yüklenme' iddialarını gündeme getirdi.

Muriç'in ilk idmana termal bandajlı çıkması ve sonraki idmanda ise sakatlanması "Bir ihmal mi var?" dedirtti.

Sarı-lacivertlilerde bu üç sakatlığın yanı sıra Asensio ve Skriniar da henüz düz koşularda takıma katılıyor.

AŞIRI YÜKLENME İDDİASI

Sağ alt adalesinde yırtık tespit edilen Vedat Muriç'in, takımın Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön elemede Polonya ekibi Gornik Zabre ile temmuz ayının üç ve dördüncü haftalarında oynayacağı maçlarda yer alması beklenmiyor.

Sağlık ekibi ve yardımcılarıyla bir toplantı yapan teknik direktör İsmail Kartal'ın tempoyu düşürme kararı aldığı öğrenildi.