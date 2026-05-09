Fenerbahçe’de seçim tarihi belirsizliği: Sadettin Saran’dan yeni açıklama

Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran, kulüpte yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un tarihiyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Saran, seçim tarihine ilişkin tartışmaların sürdüğü süreçte yaptığı açıklamada, “Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak.” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyor. Ancak Kadıköy’de 1 Haziran’da oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya Maçı nedeniyle seçim takviminin değişebileceği iddiaları gündeme geldi.

AZİZ YILDIRIM: TAKVİM BOZULMAMALI

Eski başkan Aziz Yıldırım ise seçim takviminin korunması gerektiğini belirterek mevcut tarihlere uyulmasından yana tavır aldı.

Yıldırım, “Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

HAKAN SAFİ: KAYBEDECEK 1 DAKİKA YOK

Başkan adaylarından Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamada seçim tarihinin ertelenmesine karşı çıkarak sürecin hızlandırılması gerektiğini savunmuştu.

Safi açıklamasında, “Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran’da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takımı kurmak istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.