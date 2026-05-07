Fenerbahçe'de seçim tarihi tartışması: TFF'den açıklama geldi

ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak A Milli Takım, turnuva öncesinde 2 tane hazırlık maçı oynayacak.

Milli takım özel maçlarda sırasıyla Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için yapılacak hazırlıkların yetişmemesi ihtimaline karşı A Milli Takım'ın 1 Haziran'da oynayacağı maçın stadının değişebileceği yönündeki haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, bu iddialara yanıt verdi.

'PLANLANDIĞI GİBİ OYNANACAK'

HT Spor'da yer alan habere göre; A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya maçı için herhangi bir değişiklik olmayacak, mücadele planlandığı gibi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'nin maçı başka bir stadyuma almayı kesin olarak istememesinin ardından gözler başkan adaylarına çevrildi.

SAFİ: İLERİ TARİHE DEĞİL, ERKENE ÇEKİLSİN

Hakan Safi, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı kurmak istiyorum." dedi.

YILDIRIM: TAKVİMİN BOZULMASININ BİR MANASI YOK

Aziz Yıldırım ise "Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı. Net görüşümüz budur." ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha önce maçların tarihleri ve karşılaşmaların oynanacağı stadyumlar duyurulmuştu.

TFF'den yapılan açıklamada, A Milli Takım Kuzey Makedonya maçını 1 Haziran Chobani Stadyumu'nda, Venezuela mücadelesini ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynayacağı belirtilmişti.