Fenerbahçe'de Sevgi Uzun ile yollar ayrıldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve EuroLeague'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sari-lacivertlilerde önemli bir veda gerçekleşti.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki oyun kurucu Sevgi Uzun ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2021 ve 2023-2026 yılları arasında çubuklu formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Sevgi Uzun ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Sevgi Uzun'a kulübümüze verdiği emekler ve katkıları için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.