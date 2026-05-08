Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı fazlalığı : En az 10 isimle vedalaşılacak!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun ardından sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı ve yönetimi belli olacak.

Göreve gelecek yönetimin ise kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesinde kadro planlamasına başlayacak olan Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi hedefleniyor.

YABANCI OYUNCU SAYISI FAZLALIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Sezonun sona ermesinin ardından en az 10 futbolcuyla yolların ayrılması planlanırken, bazı oyuncular için gelecek cazip teklifler de değerlendirilecek.

Sezon sonunda birçok futbolcu kiralık sözleşmelerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönecek.

GİDECEK İSİMLERDEN BAZILARI BELLİ

Bu süreçte Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Omar Fayed ve Ognjen Mimovic ile yolların ayrılması bekleniyor.

Ayrıca Archie Brown, Dorgeles Nene ve Fred'e iyi bir teklif gelmesi halinde bu oyuncular takımdan ayrılabilir.

Yönetimin, söz konusu isimlerden maksimum seviyede bonservis geliri elde etmesi planlanıyor.

CHERIF VE EDERSON

Öte yandan ara transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif'in kiralık olarak gönderilmesinin planlandığı, Ederson için ise tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verilecek.

Sarı-lacivertlilerde takım kaptanı Milan Skriniar'ın yanı sıra Nelson Semedo, N'Golo Kante, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Anthony Musaba'nın ise yeni sezonda kadroda yer alması bekleniyor.