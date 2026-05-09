Fenerbahçe'den Edson Alvarez kararı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıklamıştı.

Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı olan Ederson, Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene de kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe’de herhangi bir sakatlık problemi bulunmayan Edson Alvarez’le ilgili gelişme ise dikkat çekti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Buna göre Alvarez'in teknik heyet kararıyla kadroya alınmadığı açıklandı.

Diğer yandan Alvarez, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.

Alvarez tribünlere yönelik tepki toplayan tavırlar sergilemişti.

TARTIŞILAN AMELİYAT!

Öte yandan Alvarez'in ameliyat olma kararını Dünya Kupası'nı önceleyerek vermiş olması sarı-lacivertlilerde o dönem tartışma yaratmıştı.

Alvarez'in ameliyat sürecini Dünya Kupası hedefi doğrultusunda planladığı ve Fenerbahçe'yi zor durumda bıraktığı yorumları yapılmıştı.

Bu durum, oyuncunun kulüp önceliğinden ziyade bireysel kariyer planlamasını öne koyduğu yönünde eleştirilere neden olmuştu.