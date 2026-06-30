Fenerbahçe'den TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili kararına tepki!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde sıkça tartışılan yabancı oyuncu kuralı konusunda açıklama yaptı.

TFF, kuralda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini ve 10+4 yabancı kuralının yeni sezonda uygulanacağını açıkladı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi’nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri’ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Alınan bu çarpıcı kararın ardından Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, bu karara tepki gösterdi.

Uslu, yaptığı açıklamada, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız." dedi.