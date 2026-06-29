Taraftardan Fenerbahçeli futbolculara akşam sürprizi

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuklu Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçe'yi taraftarlar yalnız bırakmıyor.

Gündüz antrenmanları izleyen taraftarlar futbolculara moral verirken akşam saatlerinde Düzce Fenerbahçeliler Derneği ve Düzce Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu üyeleri tesislere geldi.

PANKART AÇILDI

Yöneticilerden izin alan taraftarlar akşam karanlığında futbolculara sürpriz yaptı. Taraftarlar tribünlere çıkarak, "İhtiyacım var sesine gülüşüne ihtiyacım var kupaya uzanan ellerine" pankartı açtı.

MEŞALE YAKILDI

Ardından tezahüratlar eşliğinde meşaleleri yakan taraftarlar akşam karanlığını aydınlattı.

FUTBOLCULARA SEVGİ GÖSTERİSİ

Taraftarlar daha sonra havai fişekler atarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Sahaya çıkan Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Archie Brown ise taraftarların sürprizine alkış tutarak eşlik etti.

"ŞAMPİYONLUK MEŞALESİNİ DÜZCE'DE YAKTIK"

Yapılan sürpriz ile ilgili konuşan Kubilay Teba Güleç, "Fenerbahçe'nin evinde yeni sezona hazırlanması bizleri mutlu etti. Bizler de kendi evlerinde futbolcularımıza sahip çıkmak, onları mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu akşamda bunun için buraya geldik. Pankartımızı açtık, tezahüratlarımızı yaptık. Şampiyonluk meşalesini Düzce'de yaktık" diye konuştu.

Taraftarlar daha sonra Topuk Yaylası'ndan ayrıldı.