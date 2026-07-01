Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Talisca’da son durum: Sahalara ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü kamp çalışmalarında yaşanan sakatlık gelişmeleri, sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi.

Takımın hücum hattındaki iki kritik isim olan Anderson Talisca ve Vedat Muriqi'nin sağlık durumları merak ediliyor.

Peki, yıldız oyuncular sahalara ne zaman dönecek? Tedavi süreçleri ne kadar sürecek?

Vedat Muriqi’den kötü haber

Antrenman esnasında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriqi için süreç biraz zorlu geçecek.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre golcü oyuncunun tedavisinin devam edeceği ve sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.

Talisca kamp çalışmalarına devam edecek

Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpen haber ise Anderson Talisca'dan geldi. Antrenman sırasında yaşadığı ağrı sonrası tedbir amaçlı MR’ı çekilen Brezilyalı yıldızın sonuçları temiz çıktı.

Ciddi bir sorunu bulunmayan Talisca’nın Avusturya kampında takımla birlikte çalışmalara devam edeceği belirtildi.