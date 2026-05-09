Fenerbahçe’nin 4 yıldız yükleniyor paylaşımı yeniden hatırlandı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının galibi bir kez daha Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakiplerinin önünde zirvede yer alarak 26. kez ipi göğüslemiş oldu.

Yine şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin hasreti 12 yıla çıkarken, akıllara ise yıllar önce atılmış bir tweet geldi.

YENİDEN AKILLARA GELDİ

Süper Lig'de 19 şampiyonluğu bulunan ve 1 şampiyonluk daha elde ederek 4. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, uzun yıllardır bu hasreti gideremiyor.

Yıllar önce Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan, '4. yıldız yükleniyor' paylaşımı ise bir kez daha gündeme geldi.

En son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 7 şampiyonluk gerisine düştü.

GALATASARAY'IN 7 ŞAMPİYONLUK GERİSİNDE

Galatasaray bu yılki şampiyonluğuyla birlikte 6. yıldız yolunda ilk adımı atması sosyal medyanın da gündemine geldi.

Bu durumun ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, "Fenerbahçe 4. yıldızı takana kadar Galatasaray 6. yıldızı takacak” şeklinde yorumlar yaptı.