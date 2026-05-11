Fenerbahçe'nin bayrakları köprülere asıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'da sergilendi.

2025-2026 sezonunu Euroleague, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile tamamlayan sarı-lacivertlilerin bayrakları 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asıldı.

ÜÇ KÖPRÜYE ASILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Üçüncü kez EuroLeague Şampiyonluğunu kazanan, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın bayrakları İstanbul’daki üç büyük köprüye asıldı. Dev bayraklar İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerini süsledi. Bayrakların köprülere asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli ekibimize yardımcı oldu" denildi.