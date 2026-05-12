Fenerbahçe'nin kadın basketbol ve kadın futbolda 5 kupa gururu

Fenerbahçe Kulübü'nde kadın basketbol ve kadın futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, iki şubenin bu sezon kazandığı 5 kupanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ufuk Şansal, Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile sezonu 4 kupayla kapatan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile AA muhabirine açıklamada bulundu.

"BÜYÜK BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Yönetime seçildikten sonra görev alanında bulunan takımlarla bir araya geldiğini aktaran Şansal, "Hem kadın futbolda hem de kadın basketbolda aynı hedefleri söyledim oyunculara. 'Gelin bu sezonu unutulmaz kılalım.' dedim. İki şubede de iyi başlangıç yaptık, iyi sonuçlar aldık. Kadın basketbolda ligi namağlup götürdük. Kadın futbolda son 2 sezonda son haftalarda kaybettiğimiz şampiyonlukların hayal kırıklığı vardı. Burada moralleri biraz yukarıya çektik. Aldığımız sonuçlarla oyuncular ivme yakaladı. İç sahada Galatasaray ile oynadık. Bu maçı stadımızda oynamak istedik. Şampiyonluğa giden ilk yolun Galatasaray maçından geçeceğini biliyorduk. Başkanımız sağ olsun önümüzü açtı, stadyumda oynamamız için gereken kolaylığı sağladı. Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa giden ilk adımı attık. Bu büyük bir dönüm noktası oldu." diye konuştu.

"OYUNCULARIN MOTİVASYONU YUKARI ÇIKTI"

Kadın basketbol takımının Avrupa Ligi maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynattıklarını vurgulayan Şansal, "Oyuncuların motivasyonu yukarıya çıktı. Benim bu branşlarda ilk gördüğüm şey, kadınların mücadelesinin üst seviyede olması. Her maça aynı profesyonellikle bakıyorlardı ve bu da iyi sonuçları beraberinde getirdi. Avrupa Ligi'nde ilk grubu lider bitirip ikinci gruba çıktık. Altılı Final'e kadar bu şekilde devam etti. Futbolda çok kritik maçlarımız oldu. Bu maçlar arasında en iyi oyuncularımızdan Marta Cox, şubat ayında sakatlanıp sezonu tamamlayamadı. En çok Marta'nın sakatlığına üzüldüm. Aynı şekilde basketbolda Kayla'nın Altılı Final'e gelememesi bizi üzdü. Ama takım arkadaşları onun eksikliğini aratmadı. Hem futbolcularımıza hem de basketbolcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDU"

Ufuk Şansal, yöneticilik döneminde alınan 5 kupanın gururunu yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

“Kadın basketbolda 4 kupa, futbolda da ilk şampiyonluk... Çok büyük gurur. İlk kez bize nasip olması çok önemli. Futbolda son 2 yılda kaçan şampiyonluktaki kadronun devam ettirilmesi, bu istikrarın korunması başarıyı getirdi. Gökhan hocanın burada çok büyük emeği var. 5 yıldır takımımızda oynayan oyuncularımız var. Bu isimlerle devam edip onların arasına yeni oyuncular katmak, takımın seviyesini yukarıya taşıdı. Bunun sonucunda şampiyonluk bize nasip oldu. Bütün yıl oyuncularımızla beraberdik. Bizim amacımız sadece oyuncuların moralini yükseltmek, birlik ve beraberliği artırmaktı. Sağ olsunlar bana bu gururu yaşattılar. Bu durum bütün yönetimimiz için gurur kaynağı oldu.”

"HİÇ YAŞAMAK İSTEMEDİĞİMİZ OLAYLARDI"

Yöneticilik görevinde unutamadığı anın kadın futbol takımının Yüksekova deplasmanındaki maçının olduğunu aktaran Şansal, "Yüksekova'da kadın futbolunda yaşadıklarımız, hiç yaşamak istemediğimiz olaylardı. Sahaya yansımadı ama tribünde yaşananlar, hocamıza yapılanlar oldukça kötüydü. O günü hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bu olaylar takımımızı motive etti. O maçı 1-0 kazanmak, şampiyonluğun en önemli dönüm noktalarından biriydi. Zor bir deplasmandı. Konum ve ulaşım açısından da zor bir yer. Van'a uçakla gittik, oradan 3,5 saatlik yolculukla Yüksekova'ya gittik. Maç günü 1,5 saatlik otobüs yolculuğuyla Şemdinli'ye gittik. Bu da takımı yordu ama motive etti. Biz 1-0 kazandık ama rakiplerimiz orada galip gelemedi. Bu da önümüzü açtı." değerlendirmesinde bulundu.

"SÖZLEŞME YENİLEMELERİNE BAŞLADIK"

Olağanüstü seçimli genel kurula bir aydan kısa bir süre kalmasına karşın şubelerdeki çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Şansal, şöyle konuştu:

“Kadın basketbolda sezonun bitmesiyle beraber sözleşme yenilemelerine başladık. Kaptanlarımız Alperi Onar ve Olcay Çakır Turgut'la sözleşmeleri uzattık. Bir taraftan da transfer çalışmalarına başladık. Hala görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda önümüzde olağanüstü seçimli genel kurul var. Son güne kadar takımımızla ilgili gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kadın futbolda da önümüzdeki sene bizimle devam edecek isimlerle sözleşmelerimizi yeniledik. Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorduk. Bunun için de yurt dışında, özellikle Almanya'da 10 günlük bir kamp ayarladık. Takımın gücünü görerek 2-3 transferle Şampiyonlar Ligi'ne bir başlangıç yapacaktık. Seçime kadar bunun çalışmalarına devam edeceğiz.”

"OLUMSUZ ETKİLENİYORUZ"

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamamasının diğer branşları etkilediğini belirten Ufuk Şansal, alınan kupaların gölgede kaldığını söyledi.

Kadın basketbol ve kadın futbolun amatör branş olduğuna dikkati çeken Şansal, "Bu durumdan olumsuz etkileniyoruz. Erkek futbolda şampiyonluk gelmediği sürece burada alınan kupalara hak ettiği değer verilmiyor. Kadın futbolda ve kadın basketbolda alınan kupalar, erkek futboldaki gelmeyen şampiyonluğun arkasında gölgelenmiş oluyor. Umarım ileride bu branşlar hak ettiği değeri görür. Çünkü orada büyük bir emek ve mücadele var. Bunların arka planda kalmasını arzu etmiyorum. Bu branşları takip eden taraftarlarımız var. Biz onlar için bütün sene mücadele edip başardık." ifadelerini kullandı.

"OLMASI GEREKEN ŞEY İSTİKRAR"

Kadın futbolda istikrarın şampiyonluğu getirdiğinin altını çizen Şansal, aynı durumun erkek futbol takımında yapılması gerektiğini anlatarak, "Gerek hoca gerekse oyuncu bazında olması gereken şey istikrar. Bazı oyuncularımızla bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Burada kurumsal bir hafıza yakalamak lazım. İstikrar burada başarıyı getirecek. Erkek takımımızda 4-5 yıldır bir arada oynayan oyuncular olsa farklı bir başarı geleceğine eminim. Her sene değişen hocalar, değişen kadrolar, muhtemel başarımızın önüne geçiyor. En ufak başarısızlıkta 'Hocayı gönderelim, oyuncuyu ıslıklayalım.' demek doğru değil." şeklinde görüş belirtti.

"EMİNİM GEREKEN BAŞARIYI SAĞLAYACAKLAR"

Avrupa Ligi'nde Yunanistan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı olacağına yürekten inandığını söyleyen Ufuk Şansal, şubeden sorumlu yönetici Cem Ciritçi'nin çok başarılı işlere imza attığını vurguladı.

Ciritçi'nin kendilerine destek vermek için Zaragoza'ya geldiğinin altını çizen Şansal, "Eminim Dörtlü Final'de gereken başarıyı sağlayacaklar. Orada şampiyon olacağımızdan eminim. Cem ve Bora, eylül ayından bu yana gece gündüz takımla beraberler. Dörtlü Final'e kaldılar, ikisini de tebrik ediyorum. Orada iyi bir ivme yakaladık. Üst üste ikinci kez şampiyon olacağımıza inanıyorum." dedi.

"BİRÇOK ANI BİRİKTİRDİM"

Yöneticilik döneminde birçok anı biriktirdiğini anlatan Şansal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burada birçok anı biriktirdim. Kadın basketbolda Zaragoza'da yaşadığımız şampiyonluk unutulmaz. Kadın futbolda stadımızda Galatasaray ile oynadığımız maç unutulmaz. Kadın basketbolda Galatasaray ile bu sezon 7 kez oynadık ve hepsini kazandık. Avrupa Ligi finalindeki maçımız çok anlamlıydı ama bütün Galatasaray galibiyetleri benim için güzeldi. 7,5 aylık dönem benim için çok özeldi. Basketbolda 4 kupa, kadın futbolda şampiyonluk. Bilmiyorum daha önce herhangi bir yönetim kurulu üyesi bu kısacık dönemde 5 kupa aldı mı ama bize nasip oldu. Allah'a şükür görevi şimdilik 5 kupayla devredeceğiz. Çok gururluyuz. Bu başarıda emeği geçen teknik ekiplerimize, sporcularımıza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. En başta da Sadettin Saran Başkanımıza, bana bu görevleri verip sonuna kadar destek olduğu için teşekkür ediyorum.”