Fenerbahçe'nin son dakikada yediği gole Galatasaraylıların tepkisi gündem oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor karşısında maçın uzatma dakikalarında Modibo Sagnan’ın golüne engel olamamış ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak liderlik şansını kaçırmıştı.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcuların maçı otelden takip ettiği görüntüler ortaya çıktı.

GALATASARAYLILAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Sarı-kırmızılı kulübün paylaştığı videoda, Fenerbahçe’nin son dakikada gol yemesi sonrası oyuncuların büyük sevinç yaşadığı görüldü.

Galatasaraylı futbolcuların, Ankara’da Gençlerbirliği maçı öncesi mücadeleyi birlikte izlediği belirtildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞININ KIRILMA ANLARINDAN OLMUŞTU

Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek derbi öncesinde puan farkını 4’e çıkarmıştı.

Fenerbahçe’nin Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybı, şampiyonluk yarışındaki en kritik kırılma anlarından biri olarak öne çıktı.