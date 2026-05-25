Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolu netleşti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri kesinleşti.

Son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı-lacivertli kulüp, 2. ön eleme turunda İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşecek.

Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna kalması halinde Belçika Union St. Gilloise, Çekya'nın Sparta Prag, Hollanda'nın NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turundan gelecek 1 takımla (Sturm Graz / Hearts / Gornik) takımıyla eşleşecek.

Bu elemenin geçilmesi halinde ise play-off turuna yükselecek 3 takımdan biriyle eşleşecek.

Yukarıdaki takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos'tan biri de Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TARİHLER

2. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

3. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos