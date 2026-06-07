Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi.

Fenerbahçe Chobani Stadı’nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi’nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 27 bin 138 delege oy kullandı.

Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

KAZANAN AZİZ YILDIRIM

17:00’de sona eren oy verme işleminin ardından sandıklar saat 20:15’te açılmaya başlandı.

Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Hakan Safi, Aziz Yıldırım’ın seçimi kazandığını belirterek tebrik etti.

Böylece Fenerbahçe’de başkanlık yarışını resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım’ın kazandığı netleşti.

HAKAN SAFİ TEBRİK ETTİ

Safi, açıklamasında kendisine oy verenlere teşekkür ederek "Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur.

Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum." dedi.