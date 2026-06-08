Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Fenerbahçe'de yeni başkan belli oldu...

Olağanüstü seçimli genel kurulunda Hakan Safi ile yarışan Aziz Yıldırım, 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak başkan seçildi.

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın ikinci kez kulüp başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından yapılacak transferler ve teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

GÖZLER YENİ HOCANIN KİM OLACAĞINDA

Sarı-lacivertli kulüpte yeniden başkanlık görevine gelen Aziz Yıldırım'ın, kısa süre içerisinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kritik toplantıda teknik direktör konusu masaya yatırılacak.

Bir yıllık bir süreç için göreve geldiklerini ve hedeflerinin doğrudan şampiyonluk olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım'ın, yabancı teknik direktör tercihinde oluşabilecek transfer talepleri ve olası fikir ayrılıkları nedeniyle risk almak istemediği öğrenildi.

AYKUT KOCAMAN VEYA YABANCI ANTRENÖR...

Önümüzdeki hafta içerisinde yapılması planlanan toplantıda, Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında daha önce gerçekleştirilen görüşmenin detayları da değerlendirilecek.

Yapılacak görüşmelerin ardından yönetimin, takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesinin en doğru tercih olduğu yönünde karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan 61 yaşındaki teknik adamın da uzun süredir Fenerbahçe'nin mevcut yapısı ve yaşadığı sorunlar üzerine çalışmalar yaptığı, olası bir göreve dönüş için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.