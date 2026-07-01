Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan iyi haber geldi
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın MR'ı temiz çıktı. Brezilyalı futbolcu, Avusturya kampında yer alacak.
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Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan iyi haber geldi.
Topuk Yaylası'ndaki kampta geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşayan Talisca, MR'a girdi.
Talisca'nın MR'ı temiz çıktı.
Fenerbahçe'de ağrı hisseden Anderson Talisca'nın çekilen MR'ında, herhangi bir soruna rastlanmadı.
AVUSTURYA'DA TAKIMLA OLACAK
Ağrı hissedilen bölgede kuvvetlendirme çalışması yapılacak.
Talisca, Avusturya kampında takımla olacak.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi