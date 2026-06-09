Fenerbahçe'ye dönecek mi? Dirk Kuyt için Hollanda'dan açıklama geldi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından futbol yapılanmasında da önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Futbolculuk kariyerinde 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt'ın da sarı-lacivertli takıma geri dönebileceği gündeme geldi.

45 yaşındaki Kuyt'ın görev yaptığı Dordrecht'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

"TÜRK YATIRIMCIMIZ SÖYLEDİ"

Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, "Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Bir Türk yatırımcımız var ve o bize bunun gündemdeki bir konu olduğunu açıkça belirtti. Türk medyasında da bu konuda gündeme geldi." diye konuştu.

"İLETİŞİME GEÇMEDİLER"

Zeeuw, bu sözlerine rağmen Kuyt için Türkiye'den kendileriyle iletişime geçen olmadığını söyledi.

Zeeuw, "Orada böyle bir durum olduğunu bilyioruz. Bu yüzden bunu ciddiye almamak garip olur ancak şimdilik Türkiye'den kimse bizimle iletişime geçmedi." diye konuştu.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

45 yaşındaki teknik direktör Dirk Kuyt'ın, kulübü Dordrecht ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.