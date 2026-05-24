Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Real Betis, Sofyan Amrabat için kararı verdi

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis'e kiraladığı Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın geleceği netleşiyor.

Endülüs temsilcisi, yüksek maliyetler nedeniyle oyuncunun bonservisini almama kararı aldı.

MALİ YAPIYA UYGUN DEĞİL

İspanyol basınından Ficherio'nun paylaştığı bilgilere göre; Real Betis yönetimi, 29 yaşındaki deneyimli defansif orta saha oyuncusunun bonservisini kulübe kazandırmak adına resmi temaslarda bulundu.

Ancak yapılan finansal değerlendirmeler sonucunda, bu transferin ekonomik açıdan kulübün mevcut mali yapısına uygun olmadığı kanaatine varıldı.

BÜTÇE KRİTERLERİNİ AŞTI

Sarı-lacivertlilerin Amrabat için talep ettiği yaklaşık 10 milyon euro civarındaki bonservis bedeli ve oyuncunun mevcut maaş beklentisi, Real Betis'in bütçe kriterlerini aştı.

Ekonomik şartları ön planda tutan yönetim, transfer sürecini sonlandırma kararı aldı.

YENİ YÖNETİM GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanya kariyeri noktalanacak olan deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geri dönecek.

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Amrabat'ın sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı ve takımın yeni sezon planlamasında yer alıp almayacağı ise Fenerbahçe'nin yeni yönetimi tarafından netleştirilecek.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değeri bulunan Faslı orta saha oyuncusu, bu sezon Real Betis formasını 23 kez giydi.

Amrabat, bu müsabakalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.