Fenerbahçe'ye UEFA'dan para cezası

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçime kilitlenilirken dikkat çeken bir olay gündeme geldi.

Buna göere Fenerbahçe'nin haziran ayında UEFA'dan para cezası alacağı iddiası ortaya atıldı.

UEFA'DAN 15 MİLYON EUROYA YAKIN CEZA İDDİASI

Sarı-lacivertlileri yakınlığıyla bilinen gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, UEFA'dan Fenerbahçe'ye haziranın ilk haftası 15 milyon euroya yakın bir ceza gelecek.

Cezanın büyük bölümü finansal limit aşımı nedeniyle oluştu.

Kulüp cephesinde süreç yakından takip edilirken, kararın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

'FİNANSAL LİMİT AŞIMI'

Öte yandan Fenerbahçe'nin haziranın ilk haftası ödemesi gereken 92 milyon euroluk bir ödemesi bulunuyor.

2026'nın sonuna kadar ödemesi gereken toplam 150 milyon euroluk bir borcu var.