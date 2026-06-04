Fenomen Dilan Polat Can Polat'ın cenazesinde görüntülendi
Dün silahlı saldırıda hayatını kaybeden Polat ailesinin hem koruması hem de kuzeni Can Polat bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye istenmedikleri iddia edilen ünlü çift de oradaydı.
İzmir'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çifti otelden çıkış yapmaya hazırlanırken sırada silahlı gerçekleşti.
KUZENLERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Polat ailesinin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, hayatını kaybetti.
CENAZEDE İSTENMİYOR İDDİASI VARDI
Can Polat son yolculuğuna uğurlanırken çeşitli iddialar gündeme geldi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın cenazeye istenmediği iddiaları konuşuluyordu.
Can Polat'ın cenazesinde Dilan-Engin Polat çiftinin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.
Kanlı saldırının yaşandığı anlarda olay yerinde olan ve büyük bir travma yaşayan Dilan Polat da acı gününde aileyi yalnız bırakmadı.
YERE YIĞILIP AĞLADI
Cenazeye Dilan Polat da Engin Polat da geldi. 2. Sayfa kameralarına yansıyan görüntüde ünlü fenomen yere yığılıp ağladı.
Törende oldukça bitkin olduğu gözlenen Polat, gözyaşlarına hakim olamadı.