Fenomen Dilan Polat Can Polat'ın cenazesinde görüntülendi

İzmir'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çifti otelden çıkış yapmaya hazırlanırken sırada silahlı gerçekleşti.

KUZENLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Polat ailesinin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, hayatını kaybetti.

CENAZEDE İSTENMİYOR İDDİASI VARDI

Can Polat son yolculuğuna uğurlanırken çeşitli iddialar gündeme geldi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın cenazeye istenmediği iddiaları konuşuluyordu.

Can Polat'ın cenazesinde Dilan-Engin Polat çiftinin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Kanlı saldırının yaşandığı anlarda olay yerinde olan ve büyük bir travma yaşayan Dilan Polat da acı gününde aileyi yalnız bırakmadı.

YERE YIĞILIP AĞLADI

Cenazeye Dilan Polat da Engin Polat da geldi. 2. Sayfa kameralarına yansıyan görüntüde ünlü fenomen yere yığılıp ağladı.

Törende oldukça bitkin olduğu gözlenen Polat, gözyaşlarına hakim olamadı.