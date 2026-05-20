Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da yılın futbolcusu seçildi

Yaklaşık 1 sene sonra sakatlık yaşadıktan sonra sezon başında dönen Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın vazgeçilmezi oldu.

Milli futbolcumuz, İngiliz ekibinde 41 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

SEZONUN EN İYİSİ FERDİ!

Premier Lig'de sezonun bitmesine 1 hafta kala Brighton, sezonun en iyi erkek futbolcusunu seçti.

Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, ödülün sahibi oldu.

"BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Taraftar oylamasıyla en iyi oyuncu seçilen Ferdi Kadıoğlu, "Bu ödülü aldığım çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ferdi, Premier Lig'de bu sezon 7 kez maçın oyuncusu seçilmişti

Milli yıldızımız harika performansının ödülünü bir kez de ayın oyuncusu seçilerek aldı.

TFF TEBRİK ETTİ

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu da başarılı futbolcu için tebrik mesajı yayınladı.

TFF'nin mesajında, "A Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz ay gösterdiği yüksek performansla ödüllendirildi. Brighton'da kasım ayının en değerli oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.