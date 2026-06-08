Ferdi Kadıoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında ABD'nin Florida eyaletinde karşılaştığı Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Ferdi, hem Dünya Kupası hazırlıklarını hem D grubundaki rakipleri ve geride kalan sezonda Brighton & Hove Albion formasıyla Premier Lig'de gösterdiği performansı değerlendirdi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Kamp ortamından bahsederek sözlerine başlayan Ferdi Kadıoğlu, "Evet, çok güzel bir ortamımız var. Herkes birbirine yakın, herkes birbiriyle hem sohbet ediyor hem genellikle oyunlar da oynuyoruz. Her şey çok güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı oyuncu, mevcut kadro hakkında yapılan ‘Altın Jenerasyon' yorumlarına kendisinin de katıldığını belirtti. Kadıoğlu, "Hem genç hem deneyimli futbolculardan kurulan bir milli takımımız var. Baktığınızda bazılarımız Avrupa'da oynuyor, bazılarımız Türkiye'de. Çok güzel bir karışımımız var. Hocamızla birlikte de özel bir takımımız olduğuna inanıyorum. Avrupa şampiyonasında da çeyrek finale kadar gidebilmiştik. Burada da daha iyisini yapmaya çalışacağız tabii ki de." şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Türkiye'nin son katıldığı Dünya Kupası olan ve üçüncülük elde edilen 2002 Dünya Kupası'nı çok küçük olduğu için hatırlamadığını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Dünya Kupası için çok heyecanlıyız. Mesela Kosova maçında son düdükte çok mutlu olduk. Hepimiz çok güzel duygular yaşadık. Tabii ki de dünyanın en büyük turnuvasına geliyorsunuz ve bu takımla geliyorsunuz. O yüzden ayrı bir heyecan katıyor, ayrı bir mutluluk katıyor bize. Dünyanın en büyük turnuvası olduğu için herkes sizi seyrediyor. Tabii ki de çok mutluyuz buraya gelebildiğimiz için." diye konuştu.

Ferdi, milli takımın Avustralya, Paraguay ve ABD ile birlikte yer aldığı D grubu hakkında da görüşlerini bildirdi. Ferdi Kadıoğlu, "İyi bir gruba sahibiz. Hiç kimseyi alttan almadan, her zaman adım adım ilerleyeceğiz. Önceliğimiz gruptan çıkabilmek ve sonrasında şanslı olabilmek. Çünkü biliyorsunuz tek maça düşecek ondan sonrasında ve inancımız tam. En iyi şekilde performans göstereceğimize ve hedeflerimize ilerleyeceğimize inanıyoruz." dedi.

"İNANÇLI ŞEKİLDE HAREKET EDERSEK BAŞARIRIZ"

Kırmızı-beyazlı oyuncu, turnuvada başarının anahtarını ise ‘inançlı bir şekilde hareket etmek' olarak vurguladı. Ferdi, "En azından turnuvaya gidiyorsanız, her zaman kazanmayı düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki de çok zor olacak. Çünkü her takımın hedefi belli ama her şey mümkün. İnançlı bir şekilde hareket ederseniz her şeyi başarabilirsiniz." cümlelerine yer verdi.

EURO 2024'te çeyrek final oynayarak iyi bir iz bıraktıklarını sözlerine ekleyen Ferdi Kadıoğlu, bunu Dünya Kupası'nda da sürdürmek istediklerini söyledi.

"YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Milli futbolcu, "Biliyoruz ki kolay değil. Burada çok farklı şartlar var. Hem hava şartları, koşulları olsun, hem yolculukların mesafesi olsun.. Bunlar tabii ki de işi zorlaştırabilir ama bizim inancımız tam. Çünkü buradaki atmosferimiz, takım arkadaşlarımız arasındaki diyaloglar çok iyi. Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyoruz. Ama dediğim gibi adım adım ilerlememiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

A Milli Takım'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında İstanbul'da karşılaştığı Romanya'yı 1-0 yendiği maçta kırmızı-beyazlıların tek golünü atan Ferdi, duygularını şu sözlerine anlattı:

ROMANYA MAÇINDA ATTIĞI GOL...

“"Çok özel duygular hissettim. Çünkü bir sonraki tura giden yolda çok önemli bir goldü ve ilk yarı sonunda hocalarımızla sahaya çıkmadan taktiği konuşmuştuk. Sahaya çıktıktan sonra da 5 dakika geçmeden bunu uygulamamız çok çok özel hissettirdi. Arda'nın sol ayağını zaten konuşmaya gerek yok. Sol ayakla her şeyi yapabilir. Sonrasında gol gelince doğal olarak çok çok mutlu olduk ve bir sonraki tura gittik."”

İstanbul'dan ABD'ye hareket için İstanbul Havalimanı'na, Türk bayraklarıyla donatılmış Togg konvoyu ile gitmelerinin takımı mutlu ve motive ettiğini de dile getiren Ferdi Kadıoğlu, "Sürpriz oldu, beklemiyorduk. Çünkü kimse bize söylememişti böyle bir şey yapılacağından. Bayraklara bürünmüş arabaları görünce çok mutlu olduk. Güzel bir şekilde bizi motive ettiklerini söyleyebiliriz ve şu anda tüm dünyada da bunun konuşulduğunu da gördük. Gerçekten çok güzel bir jestti." şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR MEYDAN OKUMA"

Dünya Kupası süresince sıcak hava şartları ve uzun yolcukları bir ‘meydan okuma' olarak değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Çok zor olacak. Sıcağa alışık değil birçok futbolcumuz. Diğer takımlar için de aynısı olacak yani. Bizim de sadece adapte olmamız lazım ve biliyorsunuz ki sadece bizim takım oynamıyor bu şartlarda. Ama akşamları da oynayacağız maçları. Daha serin olacaktır. Bu çok fazla etkilememesi lazım. Hepimiz buna adapte olmalıyız ve yani güzel bir meydan okuma herkes için aslında." dedi.

"MONTELLA GELDİĞİNDEN BERİ ATMOSFER ÇOK GÜZEL"

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın milli takımda göreve geldikten sonra takım için atmosferin değişimini ise Ferdi, şöyle aktardı:

“"Geldiğinden beri atmosfer çok çok güzel bir şekilde gelişti ve bir aile ortamı var resmen. Onu hissediyoruz ve çok mutluyuz. Sahada da taktiksel olarak ne yaptığını bilen bir takım var. Sanırım herkes bunu dışarıdan görebiliyor. Gerçekten taktiksel antrenmanların ne kadar kaliteli olduğunu gördük. Saha dışında da aslında farklı ülkelerde de olsak hep bizimle iletişim kuruyor. Çok güzel bir ilişkimiz var hocayla. Tabii ki de bu size sahaya indiğinizde çok farklı bir güç de katıyor. Umarım bu şekilde devam ederiz."”

"GERÇEK FERDİ'Yİ GÖSTEREBİLMEK GURUR VERİCİ"

Formasını terlettiği Brighton & Hove Albion'da ‘yılın futbolcusu' seçildiğinin hatırlatılması üzerine de Ferdi Kadıoğlu, "Birileri yaptıklarınızı takdir ettiğinde çok güzel hisler yaşarsınız. Sakatlıktan dönüp böyle gerçek Ferdi'yi gösterebilmek de aslında gurur vericiydi benim için. Onların beni yılın futbolcusu seçmesi beni çok gururlandırdı. Her seferinde çok güzel hisler oluşturdu bende. O yüzden böyle bir sezon geçirdiğim için de çok mutluyum." diye konuştu.